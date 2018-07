THIBODEAU, Rock



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 2 juillet 2018, à l'âge de 68 ans et 5 mois, est décédé monsieur Rock Thibodeau, époux de madame Normande Maheux et fils de feu Robert Thibodeau et de feu Marielle Lambert. Il demeurait à Saint-Prosper. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 6 juillet 2018 de 13h30 à 16h et en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles à compter de 8h30.et les cendres seront déposées au columbarium J. Rosario Chabot inc à Saint-Prosper. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Normande Maheux; ses fils Dave (Vicky Fortier) et Ricky (Elisa Morin); ses petits-enfants: Léa, Alexe, Emma et Jacob ainsi que Éthen et Kyle. Il était le frère de Pierre (Sylvie Bélanger), Paulin (Johanne Verrette), Jasmine (Laurier Picard) et Jérôme (Lorraine Lafrenière). Il était le beau-frère de Oliva (Ginette Jacques), Linda, Jacqueline (Fernand Fortier), Céline (Marc Fortin), Denis (Denise Quirion) et Alain (Nathalie Beaudoin). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CISSS-CA à Saint-Georges ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Prosper pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec), H4P 1P7