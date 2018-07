DUMAIS, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juin 2018, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Dumais, fils de feu madame Bernadette Lagacé et de feu monsieur Charles-Octave Dumais. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 6 juillet 2018, de 18 h à 21 h.où la famille recevra aussi les condoléances à partir de 9 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au columbarium Sacré-Cœur du cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses filles: Isabelle, Catherine (Stéphane Cloutier) et Claudia (Michel Godbout); ses petits-enfants: Christopher, Ariane, Dylan; la mère de ses filles, Pauline Marceau; ses sœurs, Lina (feu Jean-Claude DeBeaumont, Liguori Beaudoin) et Jeannine (feu Roger Dupuis); son frère, Yvon (Andrée Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est parti rejoindre sa sœur Bernice (feu Jacques Bargoné). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le grand respect et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.