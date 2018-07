CÔTÉ, Lyne Auclair



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juin 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Lyne Auclair, épouse de monsieur Rénald Côté, fille de feu dame Antonia Pelletier et de feu monsieur Delphis Auclair. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à laLa famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet 2018 de 12h30 à 13h30et de là au cimetière paroissial de Ste-Thérèse de Lisieux, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux Rénald Côté, elle laisse dans le deuil, ses filles: Valérie (Alexandre Hawey), Julie (Eugène Reumont); ses petits-enfants: Noémie et Nathan; son frère: Jacques (Lucie Darveau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel soignant de 10e étage et de l'Hémo dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.