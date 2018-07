DUPUIS, Guy



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Guy Dupuis, époux de madame Raymonde Bilodeau, il était le père de feu Dominique Dupuis , fils de feu madame Juliette Tremblay et de feu monsieur Zoël Dupuis. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères : Raymond (Monique Tessier), Marc (Marthe Lapointe) et sa sœur Rachel; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pauline Huot (feu Jean-Eudes Dupuis), Liliane Bureau (feu Harold Dupuis); Irène Bilodeau (feu Lionel Turcotte), Roméo Bilodeau (feu Suzanne Proulx) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille Dominique, ses frères et sœurs : Irène, Robert, Maurice, Georges, Léopold, Thérèse, Harold, Claude, Jean-Arthur Gagné et Jeanne-D'Arc. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 14h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Son épouse tient à remercier les médecins et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et le personnel infirmier du CLSC Nord pour les bons soins prodigués. Un remerciement au personnel de la pharmacie Uniprix du 14000, boul. Henri-Bourassa, Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.