RENAUD, France



À l'hôpital du St-Sacrement de Québec, le 30 juin 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée madame France Renaud, fille de feu monsieur Emmanuel Renaud et feu madame Gisèle Beaulieu. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil son époux Alain Roy; ses filles : Karina Tardif (Jean-Philippe) et Valérie Tardif (Simon); ses beau-fils Martin Roy (Nathalie) et Jérôme Roy (Sylvie); son frère et sa soeur : Jean Renaud (Johanne) et Line Renaud (Yvon); ses nièces : Émilie Lachance (Frédéric) et Anne-Marie Lachance (Émilie), ainsi que sa tante Violette Rioux, ses cousins et cousines, sa belle famille ainsi que ses ami(e)s. Sa famille vous accueillera pour recevoir les sympathies à l'église Saint-Albert-le-Grand (3055 2e Av, Québec, QC G1L 3G1) le samedi 7 juillet de 9h à 11h.Un dîner sera servi à 12h au sous-sol de l'église. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec pour leur gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.