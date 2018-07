CARON, Simonne Caron



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 juin 2018, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Simonne Caron, épouse de feu monsieur Joseph Caron et fille de feu monsieur Chrysologue Caron et de feu dame Marie-Louise Bernatchez. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 juillet 2018 de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rachel (feu Denis Breton), feu Hélène (Rosaire Bolduc), Françoise (feu Jacques Gendron), feu Pierrette (feu Jean Samson), Denise (Gaétan Jacques), feu Claudette, Sr Diane, c.n.d, feu Claude (Danielle Fournier), feu Suzanne (Roland Corneau), Gaétan; ses petits-enfants: Brigitte et Marc Breton, Josée, Daniel et Denis Bolduc, Julie et Nicolas Samson, Frédéric Jacques, Mélissa Caron, Sophie Corneau, ainsi que leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et beaux-frères. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la