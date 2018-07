BLAIS, Pierre



Au Centre Hébergement de Lévis, le 20 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Pierre Blais, époux de madame Laurette Montminy. Il était le fils de feu Jules Blais et de feu Irène Marcoux. Il demeurait à Lévis autrefois de Saint-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera:le dimanche 8 juillet de 13h à 14h50.. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Jean-Pierre (Isabelle Bernard Landry), son frère Régis (Tuy Hang Tran), ses petites filles: Raphaëlle et Élizabeth, les filles de Régis (Vanessa et Fanny), ses frères et ses sœurs: feu Lorraine (feu Jacquelin Marceau), Janine, Colette (feu Yvon Parent), Pierrette, Jean-Louis (Madeleine Charest), Yvon (Diane Fleury), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand (feu Jeannine Lehoux), Lucille (feu Gilbert Hamel), Réal (feu Louise Vachon, Rosane Pouliot), feu Michel (feu Gaby Paré, Micheline Lessard), ses deux filleules: Michèle Rumble et Marie-Josée Marceau. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.Un don à la La société Alzheimer www.alzheimer.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc www.coeuretavc.ca serait apprécié. Nous tenons à remercier l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les deux mois qu'il a passés à l'été 2016 avant d'être transféré au centre d'hébergement le 20 septembre 2016. Remerciements à tout le personnel du centre pour les bons soins qu'il a reçus (médecin, infirmières, infirmiers et préposé(e)s). La direction des funérailles a été confiée à la