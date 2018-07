CHÂTIGNY, Alphonse



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 21 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Alphonse Châtigny, fils de feu Diogène Châtigny et de feu Anna Dussault. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses belles-soeurs: Jeanine Vallée (feu Nicolas), Yolande Pageau (feu Gérard) et Chantal Guérard (feu François). L'ont précédé ses frères: feu Raymond, feu Albert, feu Paul et feu Maurice; ses soeurs: feu Thérèse et feu Cécile. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet, au troisième étage, pour leurs bons soins prodigués. Vous êtes des anges et merci pour votre amour et votre dévouement. Un merci spécial à Guillaume que monsieur Châtigny aimait beaucoup ainsi qu'à madame Kathy Michel Pockwood, sa mère Marcelle et Michel pour l'avoir accueilli dans leur résidence avec amour et gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 13h.