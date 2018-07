JALBERT, Raymond



À la maison, entouré de sa famille, monsieur Raymond Jalbert nous à quittés sereinement le 27 juin 2018.Il laisse dans le deuil son épouse madame Isabelle Reid-Jalbert; ses enfants Nathalie(Alain Langis), Marie-Claude, Stéphanie (Martin Roberge); ses petits-enfants Anthony-Ray, Jessie et Kevan Langis, Francis Savard, Mathieu, Patrick et Mireille Boucher, Alexandra et Gabrielle Roberge et ses arrière-petits-enfants Maverick Langis et William Langis; son frère Eddie Jalbert et sa soeur Andrée Jalbert, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, en plus de ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.la famille sera présentedès 9h30 pour recevoir les condoléances.Afin de compenser l'envoi de fleurs, les gens qui le désirent peuvent faire un don à la Société de recherche sur le cancer