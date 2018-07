ARSENAULT, Marcel



Au C H U L, le 23 juin 2018, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marcel Arsenault, époux de feu madame Laurette Laliberté, fils de feu madame Imelda Cloutier et de feu monsieur Odilas Arsenault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 7 juillet 2018, de 12h30 à 14h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: feu Gisèle (feu Philippe), feu André (Micheline), Robert (Marie-Andrée), Yves (Lorraine), Maurice (Marguerite), Claudette (Guy) et Rodolphe (Aline); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Laliberté et Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins gériatriques du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.