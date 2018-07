BOULÉ, Denis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 juillet 2018, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Denis Boulé. Il était le fils de feu dame Cécile Cauchon et de feu monsieur Laurent Boulé. Natif de Québec, il habitait à Saint-Agapit. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h auL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Les funérailles ont été confiées àIl laisse dans le deuil son fils unique : Alain (Pascale Rousseau); son petit-fils : Dominic (Marie-Pier Durepos) et son arrière-petite-fille à naître : bébé Marion. Il laisse également dans le deuil son ex-conjointe : Pierrette Du Chaine; ses frères et sœurs : Céline (feu André Béland), Ginette (Denis Simard), Pierrette (André côté), Michel (Nicole Gagné), Micheline (Jean-Luc Lachance), Diane, Réjean (Thérèse Lambert), Louise (André Hébert), feu Louisette (Jacques Lambert), Francine (Jean Jalbert) et Daniel, ainsi que plusieurs cousines et cousins, nièces et neveux et autres parents et ami(e)s.