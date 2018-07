HAMEL, Lise Gagnon



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Lise Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Guy Hamel, fille de feu monsieur Gérard Gagnon et de feu dame Estelle Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs: Hélène (Claude Brown), feu Jean (Micheline Huot) et Claire (Jean Dorval); ses neveux et nièces: Martin Brown (Isabelle Royer), Caroline Brown, Brigitte Gagnon (Brian Cyr) et Benoît Gagnon ainsi que leurs enfants: Marie-Pierre, Jérémy, Rosalie et Justin; sa belle-sœur Ghislaine Hamel (feu Paul-Émile Bacon) et son beau-frère Daniel Hamel. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Benoît, Lucie (Daniel Émond) et Nathalie (Alain Julien) ainsi que leurs enfants: Marie-Pierre Émond (Guillaume Dugré), Natacha Émond (Simon Pelchat), Chloé Émond (Akira Sumi), Félix Julien et Julien Bacon ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 8ième étage ainsi que des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.