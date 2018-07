ROBERT, Charles-Henri



À la résidence Côté Jardins, le 27 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Charles-Henri Robert " Bidou ", époux de madame Pierrette Sélesse. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Robert laisse dans le deuil son épouse madame Pierrette Sélesse ; sa fille Claude (Éric Maheux) ; ses deux petits-fils qu'il adorait : Dave et Olivier ; son frère et sa sœur : Roger (Suzanne Deschênes) et Thérèse (feu Eugène Chevalier) ; ses belles-sœurs : Rita Roy (feu Jean-Noël Robert), Thérèse Breton (feu Marcel Robert), Noëlla Côté (feu Laurent Robert), Claire Grenier (feu Camille Robert) et Micheline Matte (Gérald Sélesse), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Ovila (feu Estelle Thibault), Paul-Émile (feu Brigitte Bidegaré), René (feu Jeanne Jomphe) et Michel. Un remerciement spécial au personnel infirmier de la résidence Côté Jardins, du 5eme étage côté montagne, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca ou à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9 www.pq.poumon.ca