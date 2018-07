6 endroits où boire un verre en plein après-midi dans le comté de Prince Edward

Envie de découvrir un coin de l’Ontario particulièrement cool et champêtre? Rendez-vous dans le comté de Prince Edward, en bordure du lac Ontario.

Situé à environ 4h de Montréal, ce «county» regorge de vignobles, de microbrasseries, de beaux paysages et de bons restos. C’est la région parfaite pour passer tout un après-midi à boire du rosé!

Dans le cadre de la série Le road trip de la semaine, l’équipe de Silo 57 a sillonné les principaux villages de la région à la recherche des meilleures adresses où déguster des produits locaux... et alcoolisés.

Voici quelques bons endroits a découvrir!

1. Hinterland Wine Company

Spécialisé dans les «bulles», ce vignoble familial est l’arrêt parfait pour se rafraîchir les papilles par une belle journée ensoleillée. Sa salle de dégustation digne de Pinterest est située juste au bord des vignes. Vous aurez le goût d'y passer la journée. Les vins et cidres pétillants sont en dégustation à 2 $ ou 3 $ le verre.

À Hillier

2. Drake Devonshire

Vraiment, il faut s’arrêter au Drake Devonshire. Cet hôtel-boutique, qui a son bar et son restaurant, est le petit frère du Drake Hotel de Toronto. On y découvre une foule d’oeuvres d’art et la terrasse au bord du lac vous fera décrocher de TOUT. Allez-y pour un verre de Pixie rosé de Rosehall Run Vineyards, pour le brunch ou carrément pour le souper. Assurez-vous de réserver!

À Wellington

3. Grange of Prince Edward

Difficile de faire plus romantique que ce vignoble tenu par la mère et la fille Granger. Les visiteurs y sont accueillis dans une immense grange. Vous pourrez faire une visite guidée, des dégustations ou simplement des réserves de pinot noir, chardonnay, etc. Autre option: achetez un pique-nique (panier pour deux à 35$) et partez le déguster sur le domaine, avec une coupe de vin.

À Hillier

4. Parsons Brewing Company

Vieux tracteur, petit Westfalia, grand beer garden et bel édifice de bois vous accueilleront à la Parsons Brewing Company! Une fois assis, vous pourrez choisir entre les bières pilsner, pale ale, stout ou de saison. Et si vous avez un petit creux, sachez que la microbrasserie sert une authentique cuisine... mexicaine.

À Picton

5. Karlo Estates

Bienvenue dans le «premier vignoble certifié végétalien au monde». Ici, on produit des vins sans utiliser de produits d'origine animale dans le processus de clarification (contrairement à ce qui se passe souvent). Vous pourrez faire des dégustations dans une grange datant de 1805 (1 $ à 3 $ le verre). Et prendre des selfies devant l’un des plus gros ponts de pierres sèches de l’Amérique du Nord!

À Wellington

6. The Vic Café

Le tout petit Vic Café est fameux pour ses «rice bowls» (sans gluten et surtout végétariens) et pour ses brunchs. Mais on y sert aussi des cafés, des smoothies et une sélection de bières en fût et de vins locaux. La terrasse est l’endroit idéal pour regarder les touristes et les résidents passer sur la Main.

À Picton

Pssst! La plupart de ces endroits ne sont pas ouverts en soirée. Vive les verres d’après-midi!

