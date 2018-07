ROY, Raymond



À la Résidence du Manoir du Coteau de Beaumont, le 27 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raymond Roy, époux de feu madame Jeannine Roy et fils de feu Joseph William Roy et de feu Aurore Isabelle. Il demeurait autrefois à Saint-Raphaël, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 6 juillet 2018 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Sébastien Noël) Lise (Richard Brousseau), Chantal (André Lemieux), Céline (Michel Blouin), Emmanuel (Myrianne Laferrière); ses petits-enfants adorés: Michaël et Sabrina Brousseau, Nadia, Jimmy et Anne-Julie Lemieux, Philippe Blais, Karl et Mathieu Labrecque, Justin et Rose-Elie Roy ainsi que son arrière-petit-fils Eliot Boulianne. Il était le frère de: Rachel, feu Cécile (feu Lionel Fradette), Thérèse (Maurice Gonthier), feu Nicole (Paul-André Roy et le beau-frère de: feu Alphonse, Paul-André (feu Nicole Roy), Lucien (Madeleine Goupil), Gilles et René (Hélène Fradette). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Manoir du Coteau pour les bons soins prodigués à notre père. Nous aimerions tout particulièrement remercier Valérie Audet, Sophie Francoeur ainsi que tout le personnel du CLSC de Bellechasse qui ont travaillé de près ou de loin pour améliorer la qualité de vie de notre père. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire