POULIN, Anita Lessard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 1 juillet 2018 à l'âge de 86 ans, est décédée dame Anita Lessard, épouse de feu monsieur Eugène Poulin. Elle était la fille de feu monsieur Émile Lessard et de feu dame Emma Huot. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h00 à 14h00. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Estelle (Carol Simard), Johanne (Claude Blouin); ses petits-enfants: Vincent et Lisanne; sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère: Rosette (feu Gilles Lessard), feu Adorila (Louisette Racine), feu Rodrigue (Huguette Tremblay), feu Évana (William Cunningham) et elle était la sœur de feu Gemma (feu Alphédor Racine), feu Lorenzo (feu Jacqueline Gagnon), feu Roland, feu Colette et feu Léonard (feu Aline St-Gelais); sa belle-sœur de la famille Poulin: feu Lucien (Rose-Aimée Fortier) et elle était la belle-sœur de feu Joseph (feu Rose Lachance), feu Georges (feu Rollande Guérin), feu Philippe (feu Rollande Létourneau), feu Ludger, feu Alice (feu Gérard Fortier). Elle laisse également dans le deuil sa nièce adorée Chantale Cunningham ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille souhaite remercier sincèrement tout l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/