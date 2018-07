BÉDARD, Cécile Couillard



Au CHSLD du Boisé, le 18 juin 2018, à l'âge de 97 ans et demie, est décédée madame Cécile Couillard, épouse de feu Odilon Bédard, fille de feu Auxilien Couillard et de feu Adrienne Forcier. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy Bédard (Jocelyne Bernier), Alain Bédard (feu France Bernier, Hélène Grenier); ses petits-enfants : Valérie (Louis Leclerc), Nicolas (Nathalie Trottier); ses arrière-petits-enfants : Laurence, Maxim et Léa; ses frères et soeurs qui l'ont précédée : Georgette, Marie-Ange, Annette, Janine, Angéline, Henri, Joseph, Eugène, Guillaume, François, Georges, Raymond, Roland, Réal, Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel soignant du CHSLD du Boisé pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Noël du Bonheur, 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec G1M 1N7, Tél. : 418-687-6635.