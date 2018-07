LAVOIE, Rose-Hélène



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 21 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Rose-Hélène Lavoie, épouse de feu monsieur Jean-Charles Laurent. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Lavoie laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Andrée (Gérard Ouellet) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Alexandre, Vincent (Coralie), Samuel (Noémy), Mathieu, Simon (Susie) et Xavier; ses frères et sœurs: Marie-Lourde (Roger Asselin), Huguette (feu Roch Crépault) et Francine (Jean-Marie Michel); ses belles-sœurs: Mariette Racine (feu Henri-Luc Lavoie), Liliane Lavoie (feu Jocelyn Lavoie) et Gisèle Gagnon (feu Camil Laurent); ses filleules: Sylvie Lachance et Annie Duchesne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un énorme merci au personnel de la phase 3 du Jardin de la côte ainsi que le personnel de l'hôpital Ste-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com