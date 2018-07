GARNEAU, Charlotte



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Charlotte Garneau, fille de feu monsieur Josaphat Garneau et de feu dame Méala Trudel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Gaston (feu Alice Goulet), feu Madeleine (Théodore Sawyer), feu André (feu Gabrielle Parent), feu Jean-Jacques (feu Yolande Daigle), feu Hélène (feu P.A Poulain) et Paul (feu Diane Faucher) et feu Lise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité de gériatrie ainsi que les soins palliatifs de l'Hôpital de St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, Tél : 1-866-343-2262. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.