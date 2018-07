HUOT, Marjolaine Tremblay



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 26 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Marjolaine Huot-Tremblay, épouse depuis 48 ans de monsieur Jean-Guy Huot et la fille de feu monsieur Lionel Tremblay et de feu dame Marguerite Jobidon. Elle demeurait à Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 13h auLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Tremblay laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Jean-François (Julie Tremblay), Nathalie (Julie Boudreau), Stéphanie (Dany Bouchard) ; ses petits-enfants : Fredo, Kathou, Max et Sam ; sa sœur et ses frères : Carmel (Marc Paquet), Marcel R. (Martine Bougie), Raynald (Andrée Turgeon) et Pierre Rodrigue (Gisèle Samson) ; sa belle-sœur Nicole Simard (feu Richard Tremblay) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot : Mariette (Gilles Falardeau), Roméo (Diane Falardeau), Roger, Marie-Paule, Rita (René Lecompte) et Monique (Dominic Lavoie) ; sa tante et son oncle : Jeannine Tremblay et Emilio Mathieu (feu Rachel Jobidon) ; ses filleules : Marie-Ève Lachance (François Pouliot) et Mélanie Huot (Simon Beaulieu) ; ses amies infirmières de travail, de camping et de Floride ainsi que plusieurs autres ami(e)s, neveux, nièces, cousins et cousines. Un remerciement spécial à Ghislaine Bergeron et à tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du Centre d'Hébergement Saint- Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec versé dans le Fonds spécifique à la clinique interdisciplinaire de la mémoire www.fondationduchudequebec.ca