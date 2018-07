ROUSSEAU, Adrien



À l'Hôpital Laval, le 27 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Adrien Rousseau, fils de feu monsieur Albert Rousseau et de feu dame Juliette Proteau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Julie et Paige) et Guy; ses petits-enfants: Sacha, Anaïs et Matéo; son frère et ses sœurs: Nicole, Suzanne et Jacques ainsi que son beau-frère, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.