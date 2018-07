ST-HILAIRE, Madeleine Gagnon



À sa résidence, le 30 juin 2018 à l'âge de 84 ans, est décédée dame Madeleine Gagnon, épouse de monsieur Roger St-Hilaire. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Gagnon et de feu dame Rosalie St-Hilaire. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Carolle (Normand Racine), Brigitte (Rémi Deschênes), Sylvie (Rémi Tremblay), Diane (Gilles Bradette), Nancy (Patrick Racine); ses petits-enfants: Jérôme et Carl Deschênes, Marie-Ève Tremblay (Éric Nadeau) et Simon-Pier Tremblay (Audrey Van Houtte), Nicolas Bradette (Magaly Oakes) et Julie Bradette (Pierre-Olivier Paré), Louis, Karen et Yan Racine; ses arrière-petits-enfants: Ophélie, Meyson, Jayden et India; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Lucien (Aline Martin), feu Noël (Huguette Lapointe), Colette (feu Paul-Émile St-Hilaire), Rosario (Marie-Blanche Bluteau), Clément (Denise Racine), Nicole (Magella Bluteau), Pierre (Carole Paré), et elle était la sœur de feu Carmen (feu Fernando Saillant), feu Marcel (feu Monique Barrette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire: Thérèse, Cécile (feu Gabriel Blouin), feu Clément (Claudette Lachance), Jean-Claude (Claire Vaillancourt), Colette (Jean-Guy Cloutier), Irène (Gilbert Foster), Émilien (Denise Lachance) et elle était la belle-sœur de feu Eugène, feu Gertrude (feu Rosaire Verreault), feu Lorenzo (feu Thérèse Paré) et feu Raymond. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation cancer du sein de Québec, 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 120, Québec (Québec) G1R 5N5 https://rubanrose.org/faire-un-don