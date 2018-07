JULIEN, Bruno



Au Centre d'Hébergement de Saint- Raymond, le 29 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Bruno Julien, époux de feu dame Georgette Moisan, fils de feu monsieur Joseph Julien et de feu dame Marie-Louise Frenette. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confié à laMonsieur Julien laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Odette Alain), Yvan (France Beaupré), René (Francine Jobin), Hélène (Gilles Gariépy), Jacquelin (Martine Girard) et Nathalie (Richard Bordeleau); ses petits-enfants: Vincent, Edith, Geneviève, Marie-Claude, Dominique, Hugo, Pascal, Anthony, Bryan, Patricia, Fanny, Sarah, Rosalie, Elisabeth et Camille; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Elisabeth (feu Donat Cantin), feu Evelyne (feu Armand Denis), feu Ernestine (feu René Paradis), feu Marguerite (feu Roméo Leclerc), feu Ludger (feu Irène Lortie), feu Alexandrine (feu Alphonse Cantin), feu Germaine (feu Stanislas Cantin), feu Maurice (feu Monique Berrouard), feu Camille (feu Julienne Barrette), feu Léo (feu Irène Cantin) et feu Monique (feu Bruno Moisan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Paul- Aimé (feu Lucie Lortie), feu Roger (Thérèse Verreault), feu Camillien (Aline Vézina) et Lili Trudel (Marcel Ayotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrilles, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.