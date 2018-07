9 choses à savoir sur Carmen Campagne

L’auteure-compositrice-interprète pour enfants Carmen Campagne s’est éteinte, mercredi soir, à l’âge de 58 ans.

Dans les années 1990, elle est devenue l'idole musicale des tout-petits, au Québec comme en France.

Voici 9 choses à savoir sur celle qui a bercé l'enfance de tant de Québécois:

► Carmen Campagne est née à Willow Bunch, un village du sud de la Saskatchewan, en 1959.

► Avec son frère et ses soeurs, Carmen forme le groupe Folle Avoine dans les années 70. Elle quittera le groupe pour se concentrer à sa carrière d'institutrice et le groupe sera éventuellement rebaptisé Hart-Rouge.

► En 1989, elle gagne, avec sa belle-soeur Connie Kaldor, le prix Juno de l'Album jeunesse de l’année pour Lullaby-Berceuse: A Warm Prairie Night.

► En 1990, Carmen Campagne enregistre Une voix pour les enfants, son premier album solo qui contient le méga-succès Un bon chocolat chaud.

► Au cours de sa carrière, elle fait paraître plus d'une quinzaine d'albums, en plus d'une dizaine de vidéocassettes et DVD.

► En 2003, à la suite de problèmes financiers, Carmen Campagne quitte le Québec - et la vie publique - pour retourner dans les Prairies canadiennes. Elle occupe alors plusieurs postes dans le domaine de l’éducation, dont celui d'enseignante en musique.

► En 2009, elle effectue un retour à la télévision avec l’émission Carmen à la campagne, diffusée sur les ondes de TFO pendant deux saisons.

► En 2013, la chanteuse pour enfants est décorée de l’Ordre du Canada.

► Au cours de sa carrière, ses albums se sont écoulés à plus d’un million d’exemplaires au Canada et en France.