MOFFET, Henri



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 28 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Henri Moffet, fils de feu dame Eva Robitaille et de feu monsieur Odilon Moffet. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30, etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses frères et sa sœur: feu Adrien (feu Thérèse Drolet), feu Jean-Paul (feu Rita Bourgault), Nicole Pépin Moffet (feu Paul-Émile Auclair); sa nièce: Julie Auclair (Martin Frenette); son petit-neveu et sa petite-nièce: Martin Jr et Caroline Frenette, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'innovation sociale (Hôpital Chauveau) 1 Avenue du Sacré-Cœur, Québec, G1N 2W1, 418-691-0766, télécopieur : 418-691-0725, site internet : fondation.fais.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.