BOURÉ, Suzanne



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 24 juin 2018 est décédée Mme Suzanne Bouré à l'âge de 66 ans. Elle était la fille de feu madame Bernadette Drouin et de feu monsieur Marcel G. Bouré. Elle demeurait à St-Ferréol-Les-Neiges.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques Bouré (Lucie Bélanger), sa sœur Monique Bouré (Aka Kassi). Elle laisse également dans le deuil son neveu Alexandre Thomas et ses nièces: Dominique (Billie Morneau) et Marie-Claude Bouré (Thierry Vermette); ses petits-neveux et petites-nièces: Paul, Megan, Julianne et Nathan; ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es).où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera le jour même au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à a Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.