GROLEAU, Jeannine



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 4 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Jeannine Groleau, fille de feu monsieur Donat Groleau et de feu dame Rachel Jackson. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Groleau laisse dans le deuil sa fille Diane Tessier (fille de feu René Tessier); son compagnon de vie Claude Chevalier; tous les membres des familles Groleau, Tessier et Chevalier ainsi que plusieurs proches et ami(e)s.