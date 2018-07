PARADIS, Roland



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 24 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Paradis, époux de feu madame Denise Lavoie, fils de feu madame Yvonne Villeneuve et de feu monsieur Gaudiose Paradis. Il demeurait à Charlesbourg.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h à la sacristie. L'inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial. Il était le père de : Ginette (Luc Roy), Micheline (Denis Morin) et feu Pierre (Jocelyne Giroux). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Jean-François (Jacinthe Rhéaume), Luc-André, Mélanie, Christian (Cynthia Moore) et Maxime (Mylène Bédard); ses arrière-petites-filles : Élianne et Camille; son frère Marcel Paradis (feu Marie Renaud), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués et leur professionnalisme. Un merci spécial au personnel de la Résidence de Longpré et de la Résidence Louis XIV (famille Thomassin) pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, téléphone : 418 667-3910. Des formulaires seront disponibles sur place.