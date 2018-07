LEMIEUX, Lucille L'Hébreux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2018, à l'âge de 85 ans, madame Lucille L'Hébreux nous a quittés et est allée rejoindre son époux monsieur Raymond Lemieux et son petit-fils Vincent. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Bernard Pérusse), Simon (Martine Ampleman) et Brigitte (Marc Berlinguet); ses petits-enfants: Antoine Lemieux-Rinfret (Catherine Leblanc), Alexandre Lemieux et Camille Lemieux (leur mère Lynda Tremblay), Victor Renaud (Elisa Breault) et Olivier Renaud (Catherine Lajoie); son compagnon monsieur Jean-Claude Barras. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Roland (feu Marie-Jeanne Lemieux), feu Yves (feu Margot Paquet), feu Roger, feu Jeanine (Édouard Cadorette), feu Rita (feu Don Bregoff), feu Robert (Madge Bernier) et de feu Jules (feu Henriette Dutil). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 11h. Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Mont-Marie à une date ultérieure.