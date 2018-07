DROLET, Gisèle Duclos



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 27 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Gisèle Duclos, épouse de monsieur Régent Drolet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 5 juillet de 19h à 21h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera directement à l'église à compter de 9h30 et de là au cimetière paroissial, rue Du Fargy. Madame Duclos laisse dans le deuil son époux monsieur Régent Drolet ; ses fils : Éric (Julie Rozon Drolet) et Vincent (Cynthia Pépin) ; ses petits-enfants : Mathias et Dylan ; ses sœurs : Marie-Blanche (feu Philippe Charron) et Ghislaine (Réjean Boudreau) ; sa belle-sœur Thérèse Lachance (feu Jean-Charles Duclos) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet : Donald (Louise Turgeon), Carol et Marlène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Omer (feu Carmen Touzin), Ludger (feu Gemma Caron), Paul Emile (feu Denise Verreault), Marie-Rose, René (feu Denise Saindon), Germaine (feu William Desbiens) et Léopold (feu Julienne Duclos). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins recus. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca