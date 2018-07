LECLERC, Julienne (Lili) Grenier



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 22 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Julienne Grenier, épouse de feu monsieur Raymond Leclerc, fille de feu madame Joséphine O'Neil et de feu monsieur Léon Grenier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Pierre Thivierge), Louis (Lucie Falardeau) et Marie-Josée (Louis Deslauriers); ses petits-enfants: Julie (David), Sylvain (Caroline), Caroline (Alex), Patrice (Catherine), Stéphanie (Matthew) et Charlène (Jeff); ses arrière-petits-enfants: Meghan, Loïc, Maéva, Logan, Gabriel, Ély-Rose Annabelle, Élisabeth et Nathan; ses belles-sœurs: Huguette Leclerc (feu Marc-André Grenier) et Madeleine Lachance (feu Émilien Leclerc) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666www.cancer.ca