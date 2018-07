Accident mortel dans une ferme du Bas-Saint-Laurent

Un accident de travail mortel est survenu mercredi soir dans une exploitation agricole de Saint-Cléophas, dans le Bas-Saint-Laurent.

La victime est un agriculteur âgé de 30 ans, Yves Bellavance. Il est décédé après s’être retrouvé coincé entre un tracteur et une remorque contenant des balles de foin.

Selon les premiers détails disponibles, la victime voulait atteler la remorque à son tracteur. Le wagon était stationné dans une pente, ce qui pourrait expliquer en partie l’accident.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mène une enquête afin de déterminer la cause et les circonstances entourant le décès. Deux inspecteurs ont été dépêchés sur les lieux.

Le triste événement afflige toute la communauté de cette petite municipalité de 330 habitants de la Matapédia.

Le maire de Saint-Cléophas, Jean-Paul Bélanger, considérait la victime, un ami de la famille, presque comme son fils. Toutes ses pensées vont à la famille, a-t-il mentionné en entrevue à TVA Nouvelles.

- D’après les informations de Martin Blanchet