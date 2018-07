CROTEAU, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gaston Croteau, époux de madame Claudette Roy. Il était le fils de feu Alfred Croteau et de feu Lucienne Martineau. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Ginette (Robert Petitclerc), Jean-Guy, Stéphane, Isabelle et son ami Clément Michaud; ses petits-enfants : Jonathan Petitclerc, Pierre-Luc Beaulac et Cynthia Labrecque; ses frères et sœurs: feu Liliane (feu Simon Bergeron), feu Cyprien, feu Georges Henri (feu Madeleine Côté), feu André (Jacqueline Martineau), Françoise (Jean-Paul Boucher), Roland (Marielle Bergeron), Laurette (Maurice Monfet), Lise (Henri Croteau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Elianne, feu Irène, Lucien (Marie Dumont), feu Maurice (Jeannette Coulombe), Hervé (Luce Bernier), feu Gisèle, Carmen (feu Léo Buteau), Huguette (feu Lucien Châtigny), Murielle (feu Claude Grégoire), Adrien (Nicole Pelchat), Bertrand (Ginette Langlois), Raynald (Diane Rousseau), Ghislain (Diane Gervais); ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement aux personnels des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci spécial à Nicole Leclerc, infirmière du CLSC de Laurier-Station pour tous les services rendus et sa grande disponibilité. La famille vous accueillera à la maison funérairele samedi 7 juillet 2018 à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec (greffe), 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchuq.org ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (oncologie), 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1 www.fhdl.ca.