FOURNIER, Alida Bisson



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 28 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Alida Bisson, épouse de monsieur René Fournier. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Serge Audet), Louise (Roger Lacasse), André (Colette Bernard), Simon (Yolaine Roy), Michel (Nathalie Cloutier) et Luc (Marie-Josée Blais); ses petits-enfants : Sonia, Jérôme, Julie, Marie-Luce, Gabriel, Guillaume, Pascal, Laurence, Julianne, Jacob, Elliot et Marie-Kate; ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Joseph (feu Marie-Reine Leblond), feu Régina (feu Alfred Grondin), feu René (feu Gabrielle Cloutier), feu Robert (feu Gilberte Henri), feu Ovila (feu Thérèse Gagné), feu Armand (feu Hélène Labrecque), Irène (feu Cyrille Lafontaine), feu Eusèbe (Georgette Labrecque), Rita (feu Camil Gilbert), feu Angeline, feu Henri-Louis (feu Lianne Lavertu) et de Annette; la belle-soeur de la famille Fournier de feu Paul-Émile (Raymonde Morin), Robert (feu Angéline Lacasse), Louise (feu Maurice Morin), Noëlla (feu Rosaire Fournier), Gabrielle (feu André Turmel) et de Evelyne (Eddy Guillemette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des 4ième et 6ième étages de l'Hôpital Laval pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ( http://www.coeuretavc.ca/).le vendredi 6 juillet de 19h à 22h et le samedi 7 juillet à compter de 9h.