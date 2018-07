Antoine Roussel aurait aimé venir à Montréal, mais...

Le nouvel attaquant des Canucks de Vancouver Antoine Roussel a avoué, jeudi, qu'il a eu des discussions avec les Canadiens de Montréal, mais que rien n'avait été concluant.

«Il y a eu des discussions, mais ce n'est pas allé plus loin, c'est dommage. Ç'a aurait été l'fun, mais il faut être deux pour danser», a-t-il dit en entrevue à TVA Sports, après un entraînement estival à Boisbriand.

«Cela dit, je suis excité d'aller à Vancouver et c'est ça le plus important. Ce sont les Canucks qui ont montré le plus d'intérêt, ils me voulaient vraiment. C'était naturel pour moi d'aller là-bas.»

Le Français de 28 ans, qui a signé un contrat de 12 millions $ pour quatre ans, se joint à une jeune équipe qui devrait progresser de belle façon au cours des prochaines campagnes.

«Leur processus de reconstruction s'est amorcé il y a quelques saisons déjà, même s'ils avaient les jumeaux Sedin», a-t-il analysé.

«S'amener dans une équipe où ce processus est déjà entamé, c'est attrayant. On voit déjà les jeunes joueurs qui ont commencé et qui vont commencer à jouer.»

Au niveau personnel, Roussel admet que rien ne changera sur la glace au niveau de son style de jeu.

«Je ne changerai pas ma façon de jouer, ce serait une mauvaise stratégie, a-t-il avoué. Je serai encore intense et dérangeant pour l'adversaire.»

En plus de Roussel, les Canucks ont également acquis l'attaquant Jay Beagle sur le marché des joueurs autonomes. Ce dernier a signé le même contrat de Roussel, soit 12 millions $ pour quatre ans.

Ces deux joueurs serviront notamment à encadrer les jeunes attaquants Bo Horvat, Brock Boeser, Adam Gaudette, Jonathan Dahlen et Elias Pettersson.