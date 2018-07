DROLET, Sœur Jacqueline



À Sillery, le 1er Juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Sœur Jacqueline Drolet des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. Née à Loretteville, elle était la fille de feu Monsieur Roméo Drolet et de feu Dame Béatrice Falardeau.La communauté et sa famille recevront les condoléances aule vendredi 6 Juillet 2018 de 19 h à 21 h et le samedi 7 Juillet 2018 de 9 h 30 à 10 h 15.et de là, au cimetière Saint-Michel de Sillery. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lucille (Dr André Roy), Lise (feu Armand Lajoie); ses tantes Gertrude Falardeau, (feu Robert Falardeau), Anita Martineau (feu Richer Falardeau), Monique Laliberté (feu Fernand Falrdeau), Thérèse Darveau (feu Émile Drolet); son oncle Charles Falardeau (Marguerite Girard); ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis-es. Notre profonde gratitude au personnel de l'unité de soins du Domaine de Bordeaux pour la qualité de leur présence et des soins prodigués. Merci à Mme Linda Beaudoin, son équipe de bénévoles au Centre de Jour Michel Sarazin, pour l'accueil, les soins et le soutien très appréciés. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Lépine Cloutier.