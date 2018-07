BEAUMONT, Robert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2018, à l'âge de 81 ans est décédé monsieur Robert Beaumont, époux de feu dame Francine Parent, fils de feu dame Marie-Anna Drolet et de feu monsieur Jules Beaumont. Il demeurait à Loretteville (Québec). La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 7 juillet 2018 de 9h30 à 12h45.L'inhumation se fera au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil ses fils : Michel (Nadine Desbecquets) et Denis (Hiroko Igarashi); ses petits-enfants : Mathieu (Élyse Michaud) et William (Jessica Chouinard); son amie Francine Bastien. Il était le frère de feu Rita (Maurice Métivier), Irène (Gilles Laforce), feu Denise, feu Colette et feu Claude. Il était le beau-frère de Geneviève (feu Jean-Guy Rochon), feu Jeanne (Arthur Ward), feu Pauline (Georges-Émile Savard), feu Bruno (Andrée Lacroix), Louise (feu Aimé Renaud), Annette (Michel Gingras), Rita (Rosaire Alain), Armand (Hélène Gagnon), Mariette (Jean-Marc Renaud) et Richard (Lise Roy). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis (es).Un sincère remerciement au personnel des Jardins Katerina ainsi qu'au Dr Rémi Bouchard de la Clinique de la mémoire pour leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Clinique interdisciplinaire de la mémoire de la Fondation du CHU de Québec (maladies neurologiques et psychiatriques) 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.