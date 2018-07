POITRAS, Claudin



Au Centre d'hébergement de Saint-Eugène de L'Islet, le 18 juin 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Claudin Poitras, fils de dame Annette Mercier et de feu monsieur Lorenzo Poitras. Il demeurait à L'Islet (St-Eugène). Outre sa mère Annette, il laisse dans le deuil son fils Gilbert; ses frères et sœurs: Lucille (Arthur Boire), Rose-Hélène s.s.j., Laurette (feu Jean-René Boucher), Yolande (Rodrigue Thibodeau), Jean-Pierre (Mariette Huot), feu Serge (Claudine Robert), Jocelyne (Jean-Paul Lavoie), Lynda, Réjeanne (Denis Lair), Réjean et Madeleine. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Eugène pour leurs attentions, leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 8550, boul. Pie IX, suite 300, Montréal (Québec), H1Z 4G2. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 7 juillet 2018 à compter de 13h.. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium cimetière paroissial de Saint-Eugène.