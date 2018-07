Bâtir une séquence victorieuse

Après avoir livré une performance décevante contre Winnipeg, les Alouettes ont rebondi avec une victoire en Saskatchewan. Vendredi soir, contre le Rouge et Noir d’Ottawa, ils auront la chance de remporter une deuxième victoire de suite cette saison.

Il faut remonter au 30 octobre 2016 pour revoir pareille séquence. À ce moment-là, les Montréalais bataillaient avec l’énergie du désespoir pour une place en demi-finale de l’Est avec les Tiger-Cats de Hamilton. Même s’ils avaient collé trois victoires pour compléter leur calendrier, les Alouettes avaient été éliminés avec une fiche de 7-11.

La situation sera différente contre le Rouge et Noir, mais c’est un autre match important pour la troupe de Mike Sherman. On peut être convaincus que les joueurs et les entraîneurs des Alouettes aimeraient avoir une fiche de 2-2 et non de 1-3 avant d’obtenir leur première semaine de repos de la saison 2018.

Ça ferait toute une différence pour la confiance de cette formation surtout après la saison 2017 qui a été catastrophique à tous les points de vue. Si elle parvient à se bâtir un rythme de croisière, tout peut arriver dans la LCF.

Des retrouvailles pour Lavoie

Ce sera une soirée de retrouvailles pour les Québécois Patrick Lavoie et Jean-Christophe Beaulieu qui portaient respectivement les uniformes du Rouge et Noir et des Alouettes la saison dernière.

« Le seul côté spécial, c’est que je connais beaucoup de joueurs et d’entraîneurs de l’autre côté, a souligné Lavoie. Ce n’est vraiment plus la même équipe avec qui on avait remporté la coupe Grey en 2016. »

Le centre-arrière connaît bien les habiletés du quart Trevor Harris et de ses excellents receveurs Greg Ellingson et Brad Sinopoli. Ceux-ci ont connu un match difficile la semaine dernière à Calgary en échappant quelques passes.

« Ça n’arrivera pas deux semaines de suite et ça, je peux le garantir, a-t-il indiqué. Ce sont des athlètes et des compétiteurs incroyables. Notre défensive a été extraordinaire à Regina et elle a réussi à mêler les quarts adverses. On s’attend à la même chose contre Ottawa. »

Pour sa part, Kyries Hebert ratera le rendez-vous avec son ancienne équipe. L’ancien secondeur des Alouettes a été suspendu pour une rencontre pour un plaqué spectaculaire, mais dangereux à l’endroit d’un receveur des Stampeders.

Mathews comme partant

Comme prévu, ce sera Jeff Mathews qui sera le quart partant des Alouettes pour ce match. Il sera intéressant de voir s’il pourra être plus convaincant que Drew Willy au niveau de l’attaque aérienne.

Il sera secondé par Vernon Adams fils et Garrett Fugate. Le coordonnateur offensif Khari Jones a possiblement préparé quelques jeux pour Adams fils si celui-ci venait à sauter dans la mêlée.

Lavoie a appris sa leçon

On a vu un phénomène rare lors du dernier match à Regina : Patrick Lavoie qui écope de deux punitions en autant de jeux lors d’une séquence offensive.

La première lui a été décernée pour un comportement antisportif après avoir obtenu un premier essai sur une passe. Puis, moins d’une minute plus tard, Lavoie s’est fait prendre en défaut pour avoir retenu le joueur de ligne défensive Zach Evans.

« Je n’avais pas besoin de faire tourner le ballon en guise de célébration après mon jeu sur mon premier mouchoir, a indiqué Lavoie. Ce n’était pas nécessaire et ce n’était même pas dans le feu de l’action.

« J’étais fâché contre moi parce que c’est une chose qui est contrôlable. L’autre jeu, j’ai revu la séquence à plusieurs reprises et il n’y avait pas de punition. Après le match, Zach a reconnu qu’il ne pouvait pas faire le jeu et qu’il l’avait bien vendu aux officiels. »

Une telle situation ne se répétera pas avec Lavoie. Il a appris sa leçon.

Moins de pression

En signant leur première victoire après 13 revers consécutifs, les joueurs des Alouettes ont enlevé une tonne de pression sur leurs épaules. L’atmosphère était plus détendue à l’entraînement cette semaine.

« On s’est prouvé à nous-mêmes qu’on pouvait remporter des matchs serrés, a souligné Lavoie. En remportant une victoire sur un terrain hostile comme celui de Regina, c’est énorme pour la confiance et surtout de la façon qu’on l’a fait.

« Le travail n’est pas fini. Il ne fait seulement que commencer. »

On verra si cette nouvelle confiance permettra aux Alouettes de livrer leur meilleure prestation depuis l’arrivée en poste de l’entraîneur-chef Mike Scherman.

► Le demi défensif Joe Burnett et le joueur de ligne offensive Philip Blake rateront le match de vendredi soir. Ils seront remplacés par Dondre Wright et Xavier Fulton.