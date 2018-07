FILTEAU, Gilles (Gus)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gilles (Gus) Filteau, époux de feu madame Pierrette Lévesque, fils de feu Augustin Filteau et de feu Antoinette Lemieux. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Carmen Boulet), feu Sylvie, Louise (Yves Gosselin), Lucie et Guy; ses petits-enfants: Dominic (Mélanie), Marc-André (Sabrina), Alicia (Ritchie), Laurie (Alexandre), Maude et Alexandre; ses arrière-petites-filles: Livia et Sarah; sa soeur Amabelis, ainsi que son bon ami Roger Gautron, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lévesque, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.