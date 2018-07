LÉTOURNEAU, Georgette



À Québec, le 22 mai 2018 est décédée dame Georgette Létourneau, fille de feu Louis Philippe Létourneau et de feu Bernadette Cléroult épouse de feu Roland Grégoire.Elle laisse dans le deuil son frère Georges, ainsi que plusieurs parents et amis. Pour respecter ses dernières volontés, il n'y aura pas de service funèbre et l'inhumation des cendres se fera en toute intimité à une date ultérieure. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Aviva pour le soutien, le dévouement, les attentions et les bons soins prodigués au cours des dernières années de sa vie.