BEAULIEU, Thérèse Genest



Au CSSS Memphrémagog, le 11 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Genest, épouse de feu monsieur Lilian Beaulieu. Elle demeurait à Magog, autrefois à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Pauline Vincent), Gaston (Ginette Blais), Carole (André Van Der Meerschen), Sylvie (Christian Lelièvre), Monique (Michel Papineau) et Marjolaine (François Paquet); ses petits-enfants: Charline (Akash), Vincent (Vicki), Charles (Jessica), Hugo, Stéphanie, Antoine (Audrey) et Marie (Raphaël); ses arrière-petits- enfants: Mallika et Milan. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie l'équipe de l'Oasis du Havre des Cantons ainsi que le personnel des soins palliatifs Memphrémagog pour leur grande humanité et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.