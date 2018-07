The Weeknd au FEQ: Québec succombe enfin

Il a fallu être patient mais le premier contact entre la star mondiale The Weeknd et Québec a finalement eu lieu, jeudi soir, lors de la soirée d’ouverture du 51e Festival d’été. Et il a brillamment rempli ses promesses.

Non, la capitale n’est pas une terre inhospitalière à ce magnat international de la musique urbaine. La rencontre improbable entre la sensation R&B de Toronto et Québec la rockeuse a fait des étincelles.

Le doute était légitime puisqu’un premier rendez-vous prévu au Centre Vidéotron, l’an dernier, avait été annulé dans la foulée d’une vente de billets stagnante. Des fans lui en avaient voulu.

S’il restait de la rancœur, elle a été balayée en un éclair quand The Weeknd, Abel Tesfaye à la ville, a fait son entrée en sautillant avec fougue au son de Pray For Me pendant que des milliers de cellulaires tentaient d’immortaliser la scène.

En quelques secondes, tout était pardonné.

Le public, très jeune et en grand nombre en cette fin de canicule, lui a réservé un accueil à la hauteur de son statut de vedette planétaire.

«Quebeeec», a-t-il crié en pigeant d’emblée dans son répertoire pop pendant que ça s’excitait ferme au parterre.

Visiblement, The Weeknd était attendu de pied ferme même si les liens ne sont pas encore étroitement noués. En témoigne son micro tendu en forme d’invitation à chanter le refrain de Starboy qui a été ignoré par la foule.

Sans temps mort

Ça n’a pas ralenti le Torontois, dont le R&B charnel et lancinant sur album gagne énormément de puissance sur scène grâce à l’apport de trois musiciens.

L’effet est décuplé par une mise en scène scintillante soutenue par une imposante structure de lumières, déployée derrière le chanteur, et une livraison musicale pratiquement sans temps mort, les chansons s’enchainant pour la plupart les unes par-dessus les autres.

Parmi les meilleurs moments, soulignons cette vigoureuse interprétation de Glass Table Girls, qui a pavé la voie à une énergique I Can’t Feel My Face. «Vous voulez continuer de danser», a demandé The Weeknd, qui s’est avéré un meneur de foule dynamique, avant de lancer I Feel It Coming.

Plus loin, la langoureuse Wicked Games, épicée à la guitare, avait un mordant étonnant.

Et si on aurait pu croire que les titres de son plus récent, et plutôt sombre, EP My Dear Melancholy, feraient baisser la tension, ce fut tout le contraire. Les deux seuls extraits au programme, en particulier Call Out My Name, ont plutôt établi une belle communion.

Tout cela suffira-t-il à lui assurer une salle comble à sa prochaine tentative au Centre Vidéotron? C’est à voir, mais The Weeknd est certainement reparti de Québec avec quelques adeptes de plus.

Faites du bruit !

Les rythmes électro-funk du duo montréalais Chromeo, en tournée dans la foulée de la parution récente de leur cinquième album, Head Over Heels, étaient parfaitement calibrés pour assurer la transition vers The Weeknd pendant que le soleil tombait à l’horizon.

Dans un aussi vaste espace, la connexion avec la foule a cependant été ardue. Les appels de Dave 1 et P-Thugg à faire du bruit du duo ont d’ailleurs été récurrents durant leur performance.

«On a fait tous les gros festivals aux États-Unis. On peut faire plus de bruit qu’eux», a imploré Dave 1.

À défaut d’obtenir le party tout feu, tout flamme qu’il désirait, Chromeo a quand même su garder la cadence élevée de bout en bout.

Dynamique Brockhampton

Un fringant boys band hip-hop a donné un coup d’envoi dynamique aux festivités. Sextuor du Texas, Brockhampton s’est montré sous son meilleur jour lorsqu’il avait recours à ses morceaux les plus rythmés. Ça se démenait d’aplomb sur scène, au point où un des chanteurs a fini par échappé son micro en bas de la scène.

En comparaison, leurs pièces R&B, insérées ça et là, semblaient tièdes. On ne leur donne pas une bonne note non plus pour leur sens de l’observation, eux qui ont demandé à la foule de faire du bruit pour Shawn Mendes... qu’on verra seulement dimanche soir.