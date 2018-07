MARTINEAU, Guylaine



À l'Enfant-Jésus de Québec, le 30 juin 2018, à l'âge de 56 ans, nous a quittés dame Guylaine Martineau, fille de feu dame Blandine Gauthier et de feu monsieur Gaston Martineau. Elle demeurait à Beauport, autrefois de Saint-Tite-des-Caps.Sa famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Alain (Édith Gosselin), Marcel (Linda Labrecque), Sylvain (Danielle Gravel), Nicole, Murielle, Manon (Alain Verreault); ses filleuls: Roxanne Verreault et Pierre-Luc Martineau; ses neveux et nièces: Josée, Sylvia, Philippe, Stéphane, Anabel, Marie-Pier, Isabelle, Sabrina, Catherine, Andréanne, David, Syndy et Leïla. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, petits neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant- Jésus ainsi que ses tantes et oncles qu'elle aimait beaucoup et qui l'ont si bien accompagnée. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don