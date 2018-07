BUSSIÈRES, Germaine Dumont



À l'unité de soins Les Marronniers, le 21 juin 2018, à l'aube de ses 93 ans est décédée Mme Germaine Dumont, épouse de feu M. Paul-Henri Bussières, fille de feu M. Louis Dumont et de feu Mme Délina Larose. Elle demeurait à Lévis, autrefois de St-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Micheline Vallée), Gaétan, Jocelyn (Louise Bourcier), Lucie (Robert Plante), Serge (Lucie Poliquin), Céline (Yvan Carrier), Daniel (Nicole Bureau); ses petits-enfants: Josiane (Philippe), Sabrina (Patrick), Mathieu (Marie-Ève), Jean-Philippe (Élisabeth), Lorina (André), Simon (Camille), Etienne (Cary), Maude (David); ses 5 arrière- petits-enfants: Dorianne, Jade et Anaïs Sicard, Thomas et Romy Bussières; sa sœur Rose-Alma Dumont; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Irène (feu Lucien Pelchat), Clermont (Marguerite Morency), Janine (feu Gaston Fortin), Jacqueline, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie le docteur Shink pour son attention et sa délicatesse, l'équipe du CLSC ainsi que le personnel de l'unité de soins Les Marronniers. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h etVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis Qc G6V 3Z1 http://www.fhdl.ca/faire-un-don/ La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire