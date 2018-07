BEAULIEU, René



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1er juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur René Beaulieu, fils de feu monsieur Alfred Beaulieu et de feu dame Rose- Aimée Duplain. Il demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 6 juillet de 19 h à 21 h 30 et le samedi 7 juillet de 9 h à 9 h 25 et de 10 h à 11 h 30.Monsieur Beaulieu laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Isabelle Drolet) et Chantal (Jay Smith); ses petites-filles: Angela et Megan, Marie-Pier, Elizabeth et Alexia; la mère de ses enfants: Nicole Beaulieu; ses frères et sœurs: feu Lucienne (feu Gaudiose Moisan), Aline (feu Cyrille Marcotte), feu Léopold (feu Françoise Paré), Marie-Blanche (feu Marcel Bellerive, feu Florian Veilleux), feu Maurice, Alfrédine (André Ouellet), feu Hervé (Pierrette Déry), Angéline (feu Fernand Béland), feu Pauline (feu Jean-Paul Gingras), Lucille (feu Léo Parent), feu Roger (Jeannine Angers), Victorin (Denise Béland), Maxime (Lyse Langevin), Monique (Maurice Cormier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les proches qui l'ont soutenu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B6. Des formulaires seront disponibles au salon.