LEMAY TARDIF, Denise



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 22 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Denise Lemay, épouse de feu monsieur Marcel Tardif, fille de feu Antonia Fiset et de feu Laurent Lemay. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Marc Brisson et ses enfants, Joannie et Thierry Paquet-Brisson) et Alain; ses petits-fils : Mathieu (Kristiane Uribe) et Maxime; ses frères et ses sœurs : Raymond (Thérèse Hallé), feu Jacques, Rita (feu Étienne Lévesque), Claire (Jean-Guy Bégin) et André (Lucile Turcot); son beau-frère et sa belle-sœur : Réjeanne Tardif (feu Ronald Levesque) et Claude Tardif (Marie-Claire Dallaire); sa filleule Isabelle Bégin; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la belle-sœur de feu Gaétan Tardif (feu Gisèle Corneau), feu Lucien Tardif (feu Rose-Ange Potvin) et de feu Madeleine Tardif (feu Gérard Gauthier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.