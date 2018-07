FILTEAU, Huguette



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue, le 3 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Huguette Filteau, épouse de feu Jean Hamelin, fille de feu Paul-André Filteau et de feu Madeleine Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 6 juillet 2018 de 19 h à 21 h, le samedi 7 juillet 2018 de 10 h à 12 h.La famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve Goyer (Stéphane Michaud); ses belles-filles: Chantal Hamelin, Michèle Hamelin, Judith Hamelin (Jean), Esther Hamelin (Jean); ses frères et sœurs: André Filteau (Lise), Pierre Filteau (Marie-France), Françoise Filteau (Jeannot), Louise Filteau (Jean-Claude), Hélène Filteau (Jean); ses petits-enfants: Sarah (Jimmy), Alexandre, Camille (Daniel), Laurent (Anne-Frédérique), Gabrielle, Charlotte, Juliette; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, arrière-petits-enfants et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Maison de soins palliatifs Source Bleue, ainsi que celui de l'hôpital Pierre-Boucher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue, 1130 Rue de Montbrun, Boucherville, QC J4B 8W6, Tél. : (450) 641-3165.