HARTON, Yvon



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 2 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yvon Harton, époux de madame Carmelle Marcotte, fils de feu Paul-Emile Harton et de feu Stella Gingras. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 16 h 30 à 18 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Sylvie (Lucie Pagé), Johanne; son petit-fils Michael Michaud; Robert Michaud, le père de Michael; ses sœurs: Pierrette (feu Cléophas Frenette), Louisette (feu Claude Jobin), Murielle (Philippe Bouchard), feu Lise Harton, Céline (feu André Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Fernand (feu Jeanne d'Arc Néron), feu Noëlla (feu Adrien Levasseur), Mariette (feu Clément Marcotte), feu Paul-Emile (Jeannine Falardeau), feu Aline (feu Jean-Louis Pouliot), feu Gilles (Rosanne Genest), Yvon, feu Jacqueline (Jean-Guy Vallerand), Gérard; ainsi que son filleul Alain Frenette (Johanne Turmel), sans oublier ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel soignant du CLSC de la Haute-Ville et des Rivières pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec G1S 2P7 , Tél. : 418-683-1449.