CANTIN, Lucille Proulx



Au CHSLD St-François, Québec, le 25 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Lucille Proulx, épouse de feu monsieur Gilles Cantin. Née à Québec, le 5 juillet 1932, elle était la fille de feu dame Béatrice Richard et de feu monsieur René Proulx. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 6 juillet 2018 de 10h à 12h30.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière Ste-Thérèse. Madame Cantin laisse dans le deuil ses enfants : France (Pierre Bouchard), Claire (Ben), Johanne (Serge Morais), Sylvie, Pierre (Lucie Goguen), Diane (feu Michel Thivierge), Manon, Stéphane, Nancy Lachance (feu Mario); ses 15 petits-enfants; ses 7 arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs; Monique (feu André Hamel), Louise (Laurent), Jean-Guy (Francine), Roger (Paulette Verret), Solange (Jean-Louis Martin), Jean-Yves, Ginette Rousseau (feu Jacques), Izola Boies (feu Georges Cantin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du C.H.S.L.D. St-François pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.Les Funérailles sont sous la direction de :